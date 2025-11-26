  • İSTANBUL
Burhanettin Duran, Mehmet Daniş ile bir araya geldi

Burhanettin Duran, Mehmet Daniş ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldi.

Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Daniş, Başkanlığımızda misafirimizdi. Görüşmede medya, iletişim, yayıncılık alanındaki gelişmeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili verimli bir istişare gerçekleştirdik. Görsel ve işitsel medyanın etkisinin arttığı bir dönemde, doğru bilgilendirmeyi ve kamu yararını merkeze alan yayıncılık ilkelerini güçlendirmeye yönelik konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, ziyaretinden dolayı RTÜK Başkanı Daniş'e teşekkür etti.

