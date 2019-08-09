Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin ağzını burnunu dağıtmak bana düşer'
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun Kaz dağlarına ilişkin yaptığı paylaşımda öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu ile ilgili sözlerine Şengül Hablemitoğlu'ndan skandal bir cevap geldi. Hablemitoğlu, Kuzu'ya "Senin ağızını burnunu dağıtırım" dedi.09 Ağustos 2019 Cuma 17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile arasında sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma çıktı. kavga çıktı. Şengül Hablemitoğlu, Burhan Kuzu'ya şoke eden bir cevap verdi.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında Kaz dağlarına ilişkin yaptığı paylaşımda öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun adını onun Bergama için yazdıklarını kullanıp Alman provakasyonu olduğunu iddia etti.
Skandal cevap
Kuzu'nun söz konusu paylaşımına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan çok ağır bir cevap geldi. Kuzu'ya 'Edepsiz çirkef' diyen Şengül Hablemitoğlu, "Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer" dedi.
Burhan Kuzu, 'Kaz dağları Almanya ve FETÖ'nun kurguladığı bir provakasyondur' diyerek Kuzu şu twiti attı:
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