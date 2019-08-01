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Burhan Kuzu'dan olay iddia: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan 'hayır' dedi

AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr. Burhan Kuzu, parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediğini iddia etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:18
Burhan Kuzu'dan olay iddia: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan 'hayır' dedi

AK Partili Burhan Kuzu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediğini iddia etti. Kuzu, "Parlamenter sistemin güçlü olduğu palavradır. Parlamento sistemi 'başkanlık sistemi'nden daha güçlü değildi" şeklinde konuştu.

AK Parti kurucusu, eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, Tele 1 TV'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi.

Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrındaki değişikliği olumlu gördüğünü ifade etti.

Gül, Davutoğlu ve Babacan iddiası

AK Partili Kuzu; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediği aktardı.

Burhan Kuzu, "Parlamenter sistemin güçlü olduğu palavradır. Parlamento sistemi 'başkanlık sistemi'nden daha güçlü değildi" ifadelerini kullandı.

Kuzu, "FETÖ, uzun süre kendini takiyye yaparak gizledi" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:18
  1. Burhan Kuzu
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

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