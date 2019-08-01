Burhan Kuzu'dan olay iddia: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan 'hayır' dedi AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr. Burhan Kuzu, parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediğini iddia etti.

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