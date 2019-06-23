Burhan Kuzu'dan kritik uyarı: Bu defa uyanık olalım

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından önemli bir uyarı yaptı.

Burhan Kuzu, sandık görevlilerine çağrı yaparak "Cumhur İttifakına mensup değerli sandık görevlisi kardeşlerim.31 Mart’ta gafil avlanmıştık. Binali beyin oyları karşı tarafa yazılmıştı. Bu defa uyanık olalım. Gerekirse yemek yemeyelim,sigara içmeyelim sandıklarımızın başından sayım bitene kadar ayrılmayalım. Allah yardımcınız olsun" dedi.

"Bende sizlerleyim"

Kuzu, kendisinin de sandık başında olduğunu kaydederek "Değerli kardeşlerim, oy verme işlemi sona erdi. Biliyorum çok yoruldunuz ama asıl görev şimdi başlıyor. 31 Mart’ta yaptıkları usulsüzlükleri yaptırmamak için sandıklarımıza namusumuz gibi sahip çıkalım. Bende sizlerle beraber sayım bitene kadar sandık başındayım. Allah mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.