Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yeni parti kuracakları uzun süredir konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 'yuvaya dönmeleri' çağrısında bulundu.06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:46
AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yaptığı açıklamada eski yol arkadaşlarına yönelik olarak “Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım: Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir” ifadelerini kullandı.
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