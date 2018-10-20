Burhan Kuzu'dan çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: İşte son sözleri bu oluyor

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Suudi Arabistan'ın 'Cemal Kaşıkçı' cinayetiyle ilgili tartışmalar sürerken AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suud yönetimini eleştirdiğini ve halkın demokratik bir hareket başlatması gerektiğini açıklayan Burhan Kuzu sosyal medya hesabından "Cemal Kaşıkçı İngiltere’de bir medya grubuna yaptığı açıklamada,mevcut Suud Yönetimini sert sözlerle eleştiriyor ve kurtuluş için halkın demokratik bir hareket başlatması gerektiğini ileri sürüyor.İşte bu son sözleri sonu oluyor maalesef.Kralların tahtına dokunma Ne yaparsan yap!" ifadelerinde bulundu.

İşte Burhan Kuzu'nun o açıklaması: