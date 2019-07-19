Burhan Kuzu'dan Canan Kaftancıoğlu'na çağrı: Sizden ricam... AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, Twitter üzerinden yaptığı skandal paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çeken ve hakkında açılan dava kapsamında dün ikinci duruşmasına katılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'a çağrıda bulundu.

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, skandal paylaşımlarıyla Türkiye düşmanlığı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeni açıklamalarına sert tepki gösterdi. Burhan Kuzu, Kaftancıoğlu'na yargıyı serbest bırakmasını söyleyerek, "Ermeni Soykırımı’nın, FETÖ’nün,PKK’nın Yanında duran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mağdur edebiyatına başlamış. Canan hanım, Türkiye bir hukuk devletidir. Sizden ricam; İstanbul seçim sonuçları üzerinden, geçmişinizi örtmeye çalışmayın.Yargıyı serbest bırakalım" dedi.

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