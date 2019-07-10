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Burhan Kuzu kimdir?

AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sert sözler söyledi. Açıklamasının ardından Burhan Kuzu kimdir soruları gündeme geldi. Burhan Kuzu kimdir, nereli ve hangi görevlerde yer almıştır? İşte detaylar...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Burhan Kuzu kimdir?

AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sert sözler söyledi. Açıklamasının ardından Burhan Kuzu kimdir soruları gündeme geldi. Burhan Kuzu kimdir, nereli ve hangi görevlerde yer almıştır? İşte detaylar...

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ateş püskürdü.

Burhan Kuzu, Ahmet Necdet Sezer'in Türk siyasi tarihinin en taraflı cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Ahmet Necdet Sezer, Meclis’te çıkarılan yasaları son güne kadar bekletmiş, ülkenin yararına olan ne varsa veto etmiş, atayacağı bürokratların eşinin başörtüsüne ve namaz kılmasına kadar incelemiştir. 2001 krizinin mimarıdır" dedi.

Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 yılında Kayseri'de doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakamlık stajına başladı.

Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak girerek; sırasıyla doktor, doçent ve profesör oldu.

Sivil toplum kuruluşlarında yer alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

AK Parti'nin kurucu üyeliği yaparak, Anayasa Komisyonu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olan Kuzu, Polis Okullarında ders verdi.

Burhan Kuzu, çok iyi derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
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