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Siyaset Burhan Kuzu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Siyaset

Burhan Kuzu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucu isimlerinden, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:18:00 -
Burhan Kuzu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti.

65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kısa konuşma sonrasında cenaze töreni sonlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burhan Kuzu kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, şu an burada saf tutmuş bulunan bütün müslümanlar için geçerli olan bir hüküm 'her nefis ölümü tadacaktır' bu hükme herkes uyacak. Son İzmir'de yaşanan hadise ortada, bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var ve bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman,kuran üzere ölmeyi nasip etsin." dedi.

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Yorumlar

SALİH

İYİ BİLİRDİK MEVLAM MÜSLÜMANLARIN TARAFIYDI MÜSLÜMANDI HZ. PEYGAMBERE KOMŞU EYLESİN.
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