Burhan Kuzu dualarla uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatih Camii’ndeki cenaze namazına katılarak Kuzu’nun ailesine başsağlığı diledi. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti yöneticileri, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti’li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.



Erdoğan: Dava adamıydı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Her nefis ölümü tadacaktır. Rabbim bizlere iman, Kur’an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesinde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı.



Övünç kaynağıydı



Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Biz de onunla övündük. Beraber süren siyasi yolculuğumuz oldu. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun.” Erdoğan, Kuzu’nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti. Burhan Kuzu’nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığında dua ve gözyaşlarıyla defnedildi.