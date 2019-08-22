Burhan Kuzu: Bıçak kemiğe dayandı AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkan CHP'ye tepki göstererek, "Yazmak istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. PKK’nın belediye başkanlarını savunan CHP’ye de bin kere yazıklar olsun" dedi.

AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP'ye tepki gösterdi, "Yazmak istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. PKK’nın belediye başkanlarını savunan CHP’ye de bin kere yazıklar olsun" dedi. AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından CHP'ye sert tepki gösterdi. Kuzu, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diledi. CHP'ye tepki Burhan Kuzu, açıklamasının devamında CHP'ye tepki gösterdi. "Yazmak istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı" paylaşımı yapan Kuzu, "PKK’nın belediye başkanlarını savunan CHP’ye de bin kere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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