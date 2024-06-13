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Gündem Burger King’te kavga! İsrail’in protesto edilmesine karşı çıkınca ortalık karıştı
Gündem

Burger King’te kavga! İsrail’in protesto edilmesine karşı çıkınca ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 06:27:00 -

Konya’da İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup Burger King’te eylem yaptı. Eylem sırasında İsrail’e yapılan protestoyu eleştiren bir kişi ile tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Konya'da bir AVM'de İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları pankartlarla ve sloganlarla protesto eden grup ile Burger King’te çalışan birisi arasında tartışma çıktı. İsrail’in protesto edilmesine karşı çıkıp göstericilere tepki gösteren kişi ile eylemciler arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

O anlar orada bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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