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Burdur’daki 'Mehmet Akif' ayıbına Vali Şıldak’tan inceleme sözü

Selma Ersoy Argon ve Sebilürreşad’ın talebi üzerine, Burdur Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz yıl Burdur eski Valisi tarafından hizmet binasına dönüştürülen Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi’nde gerekli incelemeleri yapacağının sözünü verdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:17
Burdur’daki 'Mehmet Akif' ayıbına Vali Şıldak’tan inceleme sözü

 yeniakit.com.tr  ANKARA 

Burdur'da 1920'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Çelikbaşlar Konağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak Burdur'u temsil eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2013 yılında Kültür Evi'ne dönüştürülmüştü.
Ancak Burdur eski valisi Şerif Yılmaz, geçtiğimiz yıl Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anısının yaşatıldığı manevi değere sahip bu konağı İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’na çevirdi. Burdurlular ile Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ve Sebilürreşad Dergisi yönetimi yapılan bu değişikliğe tepki göstermişlerdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bugün Selma Ersoy Argon ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ile ödül töreni ve söyleşi programında bir araya geldi. Milli Şairimizin torunu Argon, etkinlikteki konuşmasında Burdur’un Ersoy ailesi için önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Dedem Burdur’a geldiğinde nasıl şehir eşrafı onu ağırlamış ve bağrına basmışsa, bugünde onun torunu olarak Burdurluların muhabbetiyle karşılanmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dedem Mehmet Akif zamanı aşan bir isimdir. Yazdıkları ve hayatı tüm zamanların üstündedir. Mehmet Akif Ersoy, Burdur’da TBMM’yi temsil etmiştir. Bu şehirde çok hatıraları vardır. Adının yaşatıldığı müzenin hizmet binasına dönüştürülmesi bizi fazzlasıyla üzmüştür. Çelikbaşlar Konağı’nın yeniden Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi’ne dönüştürülmesi arzusundayız.

Vali Hasan Şıldak, Selma Ersoy Argon ve Sebilürreşad’ın bu ricasına duyarsız kalmadı. Şıldak, konağın durumu hakkında araştırma yaparak, gerekli adımı atacağının sözünü verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:17
  1. Burdur Valisi Hasan Şıldak
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi
  4. Sebilürreşad
  5. Selma Ersoy Argon

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