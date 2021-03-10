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Gündem Burdur'daki kavgada kan aktı
Gündem

Burdur'daki kavgada kan aktı

Burdur'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 05:13:00 -
Burdur'daki kavgada kan aktı

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, E.A. (47) sağ dizinden ve belinden, H.M. (38) ise elinden ve bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralı H.M. ise olay yerinden ayrıldığı 15 DC 717 plakalı otomobili, hastanenin yakınındaki bir sokağa bıraktıktan sonra acil servise geldi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, olay yerinde ve otomobilde inceleme yaptı.

Öte yandan kavganın neden başladığının ve olaya karışan başka kişilerin olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

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