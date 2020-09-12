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Aktüel Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı: 1 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:28:08 -
Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı: 1 ölü, 6 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mustafa İ. idaresindeki Varan Turizme ait 06 VT 371 plakalı yolcu otobüsü, Burdur-Bucak kara yolu Dağarcık köyü girişinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan İsmail Aras olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsü Mustafa İ. ve 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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