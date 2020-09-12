Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı: 1 ölü, 6 yaralı
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mustafa İ. idaresindeki Varan Turizme ait 06 VT 371 plakalı yolcu otobüsü, Burdur-Bucak kara yolu Dağarcık köyü girişinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan İsmail Aras olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otobüs sürücüsü Mustafa İ. ve 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.