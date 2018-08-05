Burdur’da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Burdur-Yeşilova karayolu Karaçal ve Kocapınar köyleri mevkiinde, Yakup Çeliker (67) yönetimindeki 20 Y 7628 plakalı otomobil ile Ömer Çetrez’in (40) kullandığı 15 EV 256 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler Çeliker ve Çetrez ile araçlardaki Sibel (33), Elif Nisa (11) ve Eymen Çetrez (3), Hacer Çeliker (62) ile Osman Özcan (38) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.