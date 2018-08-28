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Burdur'da taşlara çarpan otomobil devrildi: 2 kişi öldü

Burdur'da otomobilin yol kenarındaki taşlara çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

28 Ağustos 2018 Salı 14:44
Burdur'da taşlara çarpan otomobil devrildi: 2 kişi öldü

Durmuş Taş (22) idaresindeki 15 LH 362 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çendik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarpıp devrildi.

Kazada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Taş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası lise öğrencisi Mehmet Koçer (15) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Koçer, kurtarılamadı.

Cenazeleri almak için hastane önünde bekleyen Taş ve Koçer'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Gençlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyüne götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:44
  1. Burdur
  2. Çendik köyü
  3. Durmuş Taş
  4. Mehmet Koçer
  5. ölü
  6. trafik kazası

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