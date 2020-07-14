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Aktüel

Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:01:41 -
Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde su kanalında bir kişinin cesedi bulundu.

Kendisine ait mısır tarlasına sulama yapmaya giden Mustafa Türkmen'den (35) uzun süre haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde tarlada arama çalışması yaptı.

Türkmen, tarladan geçen su kanalının içinde hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkmen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tamircilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Türkmen'in, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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