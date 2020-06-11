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Aktüel

Burdur'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:01:22 -
Burdur'da silahlı saldırı: 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyköy yol ayrımında, bir gruba av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan Mustafa Harmanda, 112 Acil Servis ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Harmanda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alacak meselesi yüzünden kaynaklandığı belirtilen saldırıda yaralanan Harmanda'nın, Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz de sosyal medya hesabından Harmanda'nın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayın Harmanda ile ilişkisi bulunmadığını belirten Alagöz, "Alçak saldırıyı nefretle kınıyor, adli sürecin yakından takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Mustafamızı eşine, çocuğuna ve bizlere bağışlayan Allah'a sonsuz şükürler ediyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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