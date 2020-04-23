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Aktüel

Burdur'da şehit ve gazilerin çocukları hediyelerle sevindirildi

2020-04-23 17:26:07 -
Burdur'da şehit ve gazilerin çocukları hediyelerle sevindirildi

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Hasan Şıldak, ziyaret ettiği şehit ve gazilerin çocuklarının bayramını kutladı ve onlara hediyeler verdi.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocukları ziyaret eden Vali Şıldak ve beraberindekiler, hediye verdikleri çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven de katıldı.

Vefa Sosyal Destek gruplarının da gün boyu çocuklara hediye dağıtacağı bildirildi.


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