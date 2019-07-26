Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.26 Temmuz 2019 Cuma 17:56
Emircan K. idaresindeki otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Boğazköy yakınında bisiklete binen 6 yaşındaki Berat Gökkara'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerisevk edildi. Sağlık ekipleri Gökkara'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gökkara'nın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
Sürücü Emircan K. gözaltına alındı.
YORUM YAZ