Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den tutuklandı
Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklanarak cezaevine konuldu.13 Ekim 2018 Cumartesi 18:17
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'te gözaltına alınıp Burdur'a getirilen astsubay A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
Görevi başında yakalanan A.Ç'nin, ByLock kullandığı iddia edildi.
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