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Burdur'da Kovid-19'u yenen 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

2020-04-20 20:25:57 -
Burdur'da Kovid-19'u yenen 4 kişi alkışlarla taburcu edildi

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 4 kişi, hastanelerden alkışlarla taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, testleri pozitif çıkan 4 kişinin, Burdur Devlet Hastanesi ile Bucak Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Burdur Devlet Hastanesinde 47 ve 19 yaşlarında erkek ile 45 yaşında kadın, Bucak Devlet Hastanesinde ise 61 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi.

Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

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