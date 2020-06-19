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Aktüel

Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:34:26 -
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

BURDUR (AA) - Burdur'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 yaralıyı, itfaiye ekibi kurtardı.

Oktay Serttaş idaresindeki 15 SE 701 plakalı kamyonet, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal mevkisinde, şantiyeden çıkan Cengiz Yücel yönetimindeki 07 AAK 803 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Serttaş ve yanındaki Mustafa Kemal Yırtıcı, kamyonette sıkıştı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kamyonetten çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi.

Bir bölümü kamyonun dorsesine sıkışan kamyonet, şantiyedeki kepçe yardımıyla çekilerek çıkarıldı. Burdur'dan sevk edilen itfaiye ekibi de kamyonetin direksiyon, vites kolu ve çeşitli bölümlerini keserek yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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