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Burdur'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:32:14 -
Burdur'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu, anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Ö.A. yönetimindeki 32 HC 887 plakalı kamyon, Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi’nde O.U'nun (16) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletteki anne Cemile U. (45) yaşamını yitirdi, O.U, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan O.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü Ö.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.





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