Burdur'da Gazze'ye destek için araç konvoyu oluşturuldu

Burdur’da Filistin’e destek vermek ve İsrail’in bölgedeki saldırılarını protesto etmek amacıyla araç konvoyu gerçekleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çok sayıda kişi bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Coğrafyamızda İşgal ve Katliam İstemiyoruz" sloganıyla düzenlenen araç konvoyuna katılanlar, Burkent Camisi'nde toplandıktan sonra konvoy oluşturarak otogara gitti.

Otogarda grup adına açıklama yapan Burdur Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Hüseyin Büyükkeleş, İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetlerin insanlığı bir kez daha derinden sarstığını söyledi.

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet ve hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." dedi.

Büyükkeleş, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'e Destek Platformu olarak, meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta ve zalim siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda yola 200'den fazla gemiyle ikinci kez çıkacak Sumud Filo'suna tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."