Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru yola fırladı

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Köprübaşı yönüne gitmekte olan Hasan A.'nın (22) kullandığı 15 NV 252 plakalı otomobil dün saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde park halindeki 15 SK 006 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki sürücü Hasan A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde Hasan A.'nın 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. Hasan A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise Yunus Emre Öztürk'ün (30) kullandığı 15 NL 320 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru fırladı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Yunus Emre Öztürk, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yunus Emre Öztürk ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AKEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek devrilen direkteki akımını kesti. Yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.