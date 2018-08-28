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Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü

Burdur'da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki Durmuş Taş (20) ve Mehmet Koçer (16) yaşamını yitirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 09:58
Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü

Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur'a gelen Durmuş Taş yönetimindeki  15 LH 362 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan Mehmet Koçer ağır yaralandı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Durmuş Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Koçer de burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:58
  1. Burdur
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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