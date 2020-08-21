  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:06:27 -
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Susuz köyünde 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve bu kişilerle temaslıların bulunması nedeniyle yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Köyün giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Susuz köyü muhtarı Mehmet Dilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde 11 kişinin pozitif vakalarla temaslı olduğunu belirterek, bugün itibarıyla karantinaya alındıklarını söyledi.

Tarım, hayvancılık ve nakliyecilik yapan kişilerin köye giriş çıkış yapamadığını belirten Dilek, yetkililerden izin sistemini devreye sokmalarını istedi.

Pozitif vakalardan 3'ünün Bucak Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü, diğerlerinin evlerinde gözlem altında tutulduğu, temaslılara da 14 günlük ev karantinası uygulandığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı