Burdur’da bir can, üç hastaya umut oldu

Burdur’da hayatını kaybeden 66 yaşındaki hasta 3 hastaya umut oldu. Gerçekleştirilen operasyon ile hastanın böbrekleri ve karaciğeri alınarak Antalya’da organ nakli bekleyen hastalar için yola çıktı.

Burdur’da 66 yaşındaki hasta altı gün önce, yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanaması nedeni ile yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen yanıt alınamayan hastanın iki gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklama yapan Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, "Organ nakli koordinatörlerimiz tarafından hastamızın ailesi ile yapılan görüşmenin olumlu geçmesi sonrası, hastamızın gerekli uygunluk testleri yanında Covid-19 açısından da tüm tetkikleri yapıldı ve herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Hastanemizde enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında yoğun bakım ve ameliyathanelerimizde tüm önlemler alındı. Gerçekleştirilen operasyon ile hastamızın böbrekleri ve karaciğeri alınarak Antalya’da organ nakli bekleyen hastalar için yola çıktı. Hastamız bağışlanan organları ile üç hastaya umut oldu. Şuan ülkemizde Bakanlığımız verilerine göre 30 bine yakın hastamız organ nakli beklemektedir. Gerek vefat eden hastalarımızdan gerekse de canlı vericilerden ülkemizde dünya standartlarında başarı oranları ile nakiller yapılmaktadır. Beyin ölümü ile tıbben ölüm gerçekleşmiş olsa da bağışlanan organlar birçok insanda hayat bulmaktadır. Organ bağışı konusunda bilinç ve duyarlılık gün geçtikçe artmakta ve nakil bekleyen birçok hasta bu sayede sağlığına kavuşmaktadır. Bir kez daha hastamızın ailesine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Vefat eden hastamıza Allah’ tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.