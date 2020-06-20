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Aktüel

Burdur’ da 83 merkezde 4 Bin 307 öğrenci ter döktü

Ülke genelinde yapılan LGS sınavı Burdur’da da 83 okulda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:50:22 -
Burdur’ da 83 merkezde 4 Bin 307 öğrenci ter döktü

Ülke genelinde yapılan LGS sınavı Burdur’da da 83 okulda gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde yapılan İlk sınavda 3 bin 307 öğrenci ter dökerken tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Sosyal mesafenin korunduğu sınav merkezlerinde gelen öğrenciler, ilk önce el dezenfekteleri yapılıp taktıkları maskeler değiştirilip sınava alındı. Sınav yerlerine giden öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal mesafeli yolları takip ederek içeriye alındı.


Sınav merkezlerini bizzat takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "İl genelimizde toplam 83 okulumuzda 2’de evde sınav hizmeti olmak üzere toplam 85 sınav merkezimizde 4 bin 307 öğrencimiz bugün sınava giriyor. Bu öğrencilerimize biz en başta güvenlik kulübesinde oluşturduğumuz karşılama noktasıyla 2 adet maske, dezenfekte işlemleri, görevli öğretmenlerimize eldiven ve maske şeklinde onların teminini gerçekleştiriyoruz. İşaretlemelerle ve dubalarla öğrencilerimiz sosyal mesafeye dikkat edilerek alınıyor. Sınıfa girerken tekrar bir dezenfekte işlemi olacak ve ikinci oturum başlarken birinci maskeleri atıp ikinci maskeleri takacağız. Bu önlemlerle bulaş riskini en aza indirmek için tüm tedbirleri aldık.” dedi.

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