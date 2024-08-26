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Yerel Burdur-Antalya Karayolu'nda feci kaza
Yerel

Burdur-Antalya Karayolu'nda feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-26 03:04:00 -
Burdur-Antalya Karayolu'nda feci kaza

Burdur -Antalya Karayolu üzerinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23:00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Dağbeli ile Boğazköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapımı nedeniyle tek şerit üzerinden trafiğin ilerlediği alanda Antalya'dan Bucak istikametine gitmekte olan Serkan A. idaresindeki 15 ACR 65 plakalı Nissan marka otomobil ile Bucak'tan Antalya istikametine seyir halinde olan Bilal T. idaresindeki 26 AJN 246 plakalı Ford marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 ACR 65 plakalı araç sürücüsü Serkan A., aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin A. ve Serap A. ile 26 AJN 246 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Serpil T., Ayşe K. ve Yağmur T. yaralanırken yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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