Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışı Diyarbakır’ı karıştırdı! İl Başkanı: “Halkın içine çıkamıyoruz”
CHP'de Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışının yankıları sürüyor. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abullah Atik, “Bu seviyesiz kadının bizim partimizden, Kürt halkından, DEM Parti'den özür dilemesi lazım. Halkın içine çıkamıyoruz." dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, CHP-DEM'in kent uzlaşısı ittifakını krize sürükleyen DEM Parti açıklamasının yankıları sürüyor. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal'u hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu. Atik, "O seviyesiz kadın bizden özür dilesin, halkın içine çıkamıyoruz" dedi.
"HALKIN İÇİNE ÇIKAMIYORUZ"
Atik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Bu seviyesiz kadının bizim partimizden, Kürt halkından, DEM Parti'den özür dilemesi lazım. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor”