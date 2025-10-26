Burcu Köksal sitem etti, sessizliğini bozdu: CHP’den istifa edip AK Parti'ye geçecek deniyordu!

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP yönetimini topa tutarak yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. CHP'den istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapan Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullanmış ve “Artık susmayacağım” diyerek partisi içindeki linç kampanyalarına tepki göstermişti. Köksal, CHP'li bazı gazeteciler tarafından günlerce anti propagandaya maruz bırakıldığını, seçimleri kazanmaması için bazı CHP'lilerin kapı kapı çalıştığını ve Parti Meclisi üyesi olan bir kişinin eliyle hakkındaki linç kampanyaların yürütüldüğünü aktarmıştı. CHP’den istifa edeceği konuşulan Burcu Köksal, sitem ederek bir kez daha sessizliğini bozdu.

Burcu Köksal, "Bazıları beni CHP'de kabullenmiyor sanırım" sözlerini kullanıp iddiaların 31 Mart seçimlerinden bu yana dillendirildiğini ifade etti.

Kendisini partinin demirbaşlarından biri olarak gördüğünü söyleyen Köksal şöyle konuştu:

"Ben partimi bırakmadım. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış derim. Parti içinde bir takım sıkıntılar oldu evet. Bunu artık kamuoyuna açıklamak zorunda kaldım. Sorunların çözümü gerekiyordu. Bu noktada ben önerilerimi ortaya koydum.

CHP’de üç genel başkan ile çalıştığını ifade eden Köksal, “Herhangi bir yere gitmiyorum. CHP kimsenin tapulu malı değildir. Ben üç genel başkanla (Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel) çalıştım. Yine partim için çalışmayı sürdüreceğim. Her zaman söylediğim gibi doğruya doğru yanlış derim. Bir yanlış görürsem bunu söyleyeceğim. Bu konunun kapanmasını istiyorum” açıklamasını yaptı.