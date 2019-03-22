0553 313 94 23

’Burası Niğde, burada iş var’ İstihdam seferberliği

“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatıldı.

22 Mart 2019 Cuma 18:04
’Burası Niğde, burada iş var’ İstihdam seferberliği

“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yeni bir istihdam seferberliğinin toplantısı yapıldı.


İş insanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Şimşek: “İlimizde de bugün itibariyle“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. Burada paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ileiş dünyamızın tüm temsilcilerini istihdam seferberliğimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.


Kamu-özel sektörün el ele verdiği zaman daha güçlü adımlar atıldığını belirten ValiŞimşek konuşmasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesinde TOBB ile işbirliği içerisinde “Burası Türkiye burada İŞ var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatılmıştır.Şüphesiz ki Ülkemizde kişi başına düşen milli geliri ve yurtiçi hasılayı artırabilmek için ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ekonomik büyüme içinde üretim gerekmektedir. Bu anlamda Üretim için endüstri 4,0’ın sağladığı bütün imkânlardan faydalanmalı, yapay zekânın desteğini almamız gerekmektedir. Bildiğiniz üzere 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verilmiş ve ülkemizde 1 milyondan fazla ilave istihdam sağlanmıştı. Tabi ki Kamu-özel sektör el ele verdiği zaman daha güçlü olunmakta, daha güçlü adımlar atılmaktadır. İlimizde de bugün itibariyle“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. Burada paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ileiş dünyamızın tüm temsilcilerini istihdam seferberliğimize katılmaya davet ediyoruz"


İstihdam Seferberliği kapsamında İş dünyasına 8 farklı teşvikin sunulduğuna dikkat edenVali Şimşek: “Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletimiz karşılamaktadır. İşverenimizin bu 3 ay boyunca işçi çalıştırmasına yönelik herhangi bir maliyeti bulunmamakta, 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta primleri ve vergiler dahil olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılayacaktır. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecektir. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacaktır.İkincisi ise dışsal etkenlerden etkilenen işverenlerimiz için kısa çalışma uygulaması. Eğer bir işveren işyerinde dışsal etkenlerden kaynaklı faaliyetlerini durdurmuş ya da azaltmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Bu süreçte mevcut 8 farklı teşvikten işletmelerimizin yararlanması ve ilimize daha fazla fayda sağlaması için sürecin tüm aktörlerinin sahaya inmesi, işletmelerin hepsinin ziyaret edilmesi çok önemlidir. Bunun için kamu ve özel sektör temsilcilerine büyük sorumluluk düşmekte, herkesin özverili bir şekilde çalışması gerekmektedir.Değerli iş dünyasının temsilcileri sizlerde bu seferberliğe katılın bbu teşviklerden yararlanın" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye inşa etmemiz lazım"
    1. "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye..
    2. Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda..
    3. Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası başladı
    4. 2 kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra..
    5. Yüksekten düşen adam yaralandı
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    7. Sarıyer Belediye Başkanı Genç,..
    8. Yeni bordo bereliler yeminlerini etti
    9. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    10. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    11. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    12. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    13. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    14. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    15. Bordo bereliler yemin etti
    16. Eşini öldürdü, polisi aradı
    17. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    18. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    19. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    20. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    21. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    22. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    23. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    24. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    25. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    26. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    27. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    28. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    29. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    30. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev