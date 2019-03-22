’Burası Niğde, burada iş var’ İstihdam seferberliği

“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yeni bir istihdam seferberliğinin toplantısı yapıldı.

İş insanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Şimşek: “İlimizde de bugün itibariyle“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. Burada paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ileiş dünyamızın tüm temsilcilerini istihdam seferberliğimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Kamu-özel sektörün el ele verdiği zaman daha güçlü adımlar atıldığını belirten ValiŞimşek konuşmasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesinde TOBB ile işbirliği içerisinde “Burası Türkiye burada İŞ var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatılmıştır.Şüphesiz ki Ülkemizde kişi başına düşen milli geliri ve yurtiçi hasılayı artırabilmek için ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, ekonomik büyüme içinde üretim gerekmektedir. Bu anlamda Üretim için endüstri 4,0’ın sağladığı bütün imkânlardan faydalanmalı, yapay zekânın desteğini almamız gerekmektedir. Bildiğiniz üzere 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verilmiş ve ülkemizde 1 milyondan fazla ilave istihdam sağlanmıştı. Tabi ki Kamu-özel sektör el ele verdiği zaman daha güçlü olunmakta, daha güçlü adımlar atılmaktadır. İlimizde de bugün itibariyle“Burası Niğde Burada İş Var” sloganı ile yeni bir istihdam seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. Burada paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ileiş dünyamızın tüm temsilcilerini istihdam seferberliğimize katılmaya davet ediyoruz"

İstihdam Seferberliği kapsamında İş dünyasına 8 farklı teşvikin sunulduğuna dikkat edenVali Şimşek: “Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletimiz karşılamaktadır. İşverenimizin bu 3 ay boyunca işçi çalıştırmasına yönelik herhangi bir maliyeti bulunmamakta, 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta primleri ve vergiler dahil olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılayacaktır. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecektir. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacaktır.İkincisi ise dışsal etkenlerden etkilenen işverenlerimiz için kısa çalışma uygulaması. Eğer bir işveren işyerinde dışsal etkenlerden kaynaklı faaliyetlerini durdurmuş ya da azaltmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Bu süreçte mevcut 8 farklı teşvikten işletmelerimizin yararlanması ve ilimize daha fazla fayda sağlaması için sürecin tüm aktörlerinin sahaya inmesi, işletmelerin hepsinin ziyaret edilmesi çok önemlidir. Bunun için kamu ve özel sektör temsilcilerine büyük sorumluluk düşmekte, herkesin özverili bir şekilde çalışması gerekmektedir.Değerli iş dünyasının temsilcileri sizlerde bu seferberliğe katılın bbu teşviklerden yararlanın" diye konuştu.