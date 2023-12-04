Burası Maccabi Tel Aviv stadı mı? Erdoğan ıslıklanırken gündeminiz bu muydu!

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu’nun konuşmasında Gazze’deki soykırımı lanetlemesi, salonda ıslıklara neden oldu ve Sinanoğlu’nun konuşması yarıda kesildi.

İsrail’in saldırılarını kınadığı sırada Beşiktaşlı yetkili, Sinanoğlu’na, “Gündemimiz Gazze değil” diyerek engel oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu skandal da masaya yatırıldı.

“Burası Maccabi Tel Aviv stadı mı?” diyen Murat Alan, Beşiktaş stadında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretvari sloganlar atıldığında hiçbir yöneticinin devreye girip, “Gündemimiz bu değil” demediğini hatırlattı.

Karahasanoğlu da Ali Sinanoğlu’nun Gazze’deki gündemi spor gündemi ile bağlantılayıp konuşmanın anlamlı olduğunu söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, konuşmacının sözlerinin ıslıklarla peş peşe kesilmeye çalışılmasa hızlıca konuşmasını tamamlayıp olayın bu kadar uzamayacağını belirtti.

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