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Gündem Burası İstanbul'da bir otel! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Burası İstanbul'da bir otel! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sözde modellik yarışması olan Best Model of Turkey 2021'in İstanbul'da bir otelde düzenlenen final elemesinde ahlaksız görüntüler ortaya çıktı. Batı hayranlığıyla ünlü olmak için çıkılan yolda, gençlerin düşürüldüğü rezil görüntüler büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 14:59:00 -
Burası İstanbul'da bir otel! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Batı tarafından ortaya çıkarılan ve genç nesilleri ahlaksızlığa teşvik eden sözde güzellik yarışmalarının bir rezaleti daha patladı. Best Model of Turkey 2021 yarışmasının İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen final elemelerine tepki yağdı.

Kızlar ve erkekler kıyafetlerini soydu

Batı hayranlığıyla ünlü olmak için iğrenç yarışmalara başvuran gençlerin görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sözde modellik yarışması olan Best Model of Turkey 2021 final elemelerinde rezalet görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kız ve erkeğin neredeyse çıplak halde İstanbul'da bir otelin salonda toplandığı görüntüler, toplumdan büyük tepki topladı. Ahlaksızlığın tavan yaptığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda eleştiri yorumu aldı.

 

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