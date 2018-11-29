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Burası Erzurum... Dev uçağı unuttular! 7 yıldır bekliyor

2011'deki Van depreminde Gürcistan'tan yardım malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ait dev uçak, 7 yıl 29 gündür Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:33
Burası Erzurum... Dev uçağı unuttular! 7 yıldır bekliyor

Van'da 7 yıl önce meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için havalanamayan SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, 7 yıl 29 gündür Erzurum Havalimanı'nda ilgili firma ve Gürcü yetkililerce alınmayı bekliyor.

Van depreminde geldi

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kuruldu.

Krgız uçağının kanadına çarmıştı

Erzurum Havalimanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da karayoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı. Bu süreçte Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

Uçağı almadılar

Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi. Erzurum Havalimanı'nda 7 yıl önce parka çekildiği noktada halen bekleyişini sürdüren ve hasarı onarılmayan kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalardan uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar yüzünden sonuç alınamadı. Söz konusu uçağın alınması için Gürcü tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

7 yıl 29 gündür havalimanında

Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor. Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 avro konaklama ücreti fatura edilecekti.

"Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 avroya, yıllık ise 155 bin 125 avroya karşılık gelecekti.

Uçağın, 7 yıl 29 gündür havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmecisine konaklama maliyeti 1 milyon 98 bin 200 avro karşılığı olan yaklaşık 6 milyon 490 bin lira ödeyecekti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:33
  1. Kırgızistan
  2. Gürcistan
  3. Türkiye
  4. Van
  5. Van depremi
  6. uçak
  7. Erzurum Havalimanı
  8. Erzurum

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