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Gündem Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların yaptığı şey şoke etti
Gündem

Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların yaptığı şey şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:41:00 -
Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların yaptığı şey şoke etti

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların dansı çiftçiyi şoke etti. Yılanları görür görmez hemen cebindeki telefona sarılarak o anları anbean kaydetti. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde istila başladı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Burası Afrika değil Türkiye! Dev yılanların dansı çiftçiye ecel terleri döktürdü. Görür görmez hemen cebindeki telefonuna sarılarak o anları kaydetti. İzleyenlerin ağzı açık kaldı. Uzmanlar bölge halkını son dakika olarak uyardı. O ilimizde korkulan istila başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmekte. Daha önce İstanbul'dan gelen yılan vakası sonrası Diyarbakır'dan da korkulan görüntüler geldi. Dev yılanların dansı şoke etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar dört bir yana yayılmaya başladı. Uzmanlar hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılan vakaların daha da artacağını söylemişti. Beklenen haber ise geldi. Çanakkale’de çiftleşme dansı yapan yılanlardan sonra bir haber de Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden geldi.

Dev yılanların dansı çiftçiyi şok etti

Çınar'ın kırsal Karababa Mahallesi'nde tarlaya giden bir çiftçi karşılaştığı manzara karşısında küçük dilini yuttu. Uzun siyah yılanların çiftleşme danslarına denk gelen çiftçi o anları korkuyla izledi. O anlar anbean telefon kamerasıyla kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzmanlar uyardı: O ilimizde istila başladı

Gelen görüntüler sonrası uzmanlar acil durum ilan etti. Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılan vakaların hızla artacağını belirten yetkililer, bölge halkını yılan saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

 

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