Buram buram riyakarlık! Mansur Yavaş'ın 'şiddet' sözleri gündem oldu
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, TV 100 canlı yayınında kullandığı, "Şiddete başvurulmadığı müddetçe her türlü protesto yapılabilir diye düşünüyorum." ifadeleri, 22 Ekim 2022'de Beyaz TV muhabirini acımasızca darbeden korumalarını akıllara getirdi.
Yeniakit.com.tr
TV 100 canlı yayınında konuşan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şiddete başvurulmadığı müddetçe her türlü protesto yapılabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın sözleri akıllara, 22 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Kent Tarihi Müzesi'nin açılışını getirdi.
Mansur Yavaş'ın korumaları, Yavaş'a, ihalede usulsüzlük iddialarını sormak isteyince acımasızca darbedilmişti.
Ne olmuştu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine 11 bin 500 liraya varan paralar ödediğine yönelik iddialar gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
O iddiaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ise Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.
TV 100 yayınında hukukçu kimliğini öne çıkarıp, "Şiddete başvurulmadığı müddetçe her türlü protesto yapılabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan CHP'li Yavaş, o gün ortaya çıkan görüntülere rağmen tek kelime etmemişti.