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Spor Burak Yılmaz'lı Lille PSG'yi devirdi
Spor

Burak Yılmaz'lı Lille PSG'yi devirdi

Geçtiğimiz sezon Fransa Şampiyonu olan Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını da aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 01:15:00 -
Burak Yılmaz'lı Lille PSG'yi devirdi

Fransa Lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG, Fransa Süper Kupa mücadelesinde İsrail'in Bloomfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Asist Burak'tan geldi

Burak Yılmaz'ın 11'de, Yusuf Yazıcı'nın da yedek kulübesinde başladığı maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti.

Burak'ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille'in üstünlüğü ile sona erdi.

Ligden sonra süper kupa

İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu.

Öte yandan milli oyuncu Yusuf Yazıcı da 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.

 

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