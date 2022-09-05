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Spor Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!
Spor

Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Tecrübeli futbolcu gollerine devam etse de takımı 5 maçta 5 yenilgi aldı. Ayrıca takım arkadaşlarıyla problem yaşadığı iddia edilen Burak, Hollanda basınına sitem dolu bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 16:18:00 -
Burak Yılmaz'ın 'cicim ayları' çabuk bitti!

Tecrübeli futbolcu gollerine devam etse de takımı 5 maçta 5 yenilgi aldı. Ayrıca takım arkadaşlarıyla problem yaşadığı iddia edilen Burak, Hollanda basınına sitem dolu bir açıklama yaptı.

Bu yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atarak herkesi şaşırtmıştı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard’ın formasını giyen Burak Yılmaz, önceki gün oynanan ve takımının 4-3 kaybettiği maçta 1 gol attı fakat yenilgiyi önleyemedi. 37 yaşındaki forvet, geride kalan 5 maçta ise tam 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli forvetin bu performansına rağmen Sittard, 5 hafta sonunda 0 puan ile ligin dibine demir attı.

Hollanda basınından Burak Yılmaz iddiası

Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti. Fakat Hollanda basınında, takımı Burak Yılmaz'ın yönettiğini ve takım içinde tecrübeli futbolcunun otoriter tavırlarından rahatsızlık duyulduğu iddia edilmişti.

"Ben ne antrenörüm ne de tiran"

Hakkındaki iddialar sonrası Hollanda basınından Voetbal International'a bir açıklama yapan Burak Yılmaz, sitem dolu sözler kullandı. Takımın teknik direktörü gibi davrandığı iddialarına Burak, "Benim ve kulüp için alışmamız zaman alıyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat ben kendim için değil, Fortuna için endişeleniyorum. Ben ne antrenörüm ne de tiran (lider). Sadece kulüp daha iyi yerlere gelsin diye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

"Bunlar onların doğruları"

Geçici antrenör Vergoossen'in dinlemeyip kendi kararlarını aldığı iddialarına da cevap veren Burak, "Bunlar onların doğruları. Ben antrenör değilim, olmak da istemiyorum. Önümüzdeki iki yıl boyunca futbolculuk yapmaya devam edeceğim. İki yılın ardından yeni görevin zamanı gelecek. Sjors Ultee ayrılmak zorunda değildi. Fakat futbol bu." sözlerini kullandı.

 

 

 

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