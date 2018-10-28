Burak Yılmaz'dan maç sonu çok sert açıklama: Benim ne hainliğim olmuş?

Karşılaşmanın ardından TRT Spor’a değerlendirmelerde bulunan golcü futbolcu, maçta galibiyete yakın taraf olduklarını belirterek, "Bugün ne olursa olsun bahanelere sığınmadan kazanmamız gerekiyordu ama kazanamadık. Çok üzgünüz." dedi.

Kendisini üzen başka konuların da olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Sadece sonuçtan değil, başka şeylerden dolayı da üzgünüz. Çıkıp konuşamıyorsun, futbolcu olarak bir şeyler söylesen, ceza alacağını biliyorsun. Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş. Ne yaparsan yap, bazı şeyler değişmiyor. Ancak bizi eleştirirler, yerin dibine sokmaya çalışırlar. Çok üzgünüz ama fazla da üstünde duramam çünkü hiçbir şey değişmeyecek." diye konuştu.

Burak Yılmaz, maçta Salih Dursun ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:"Herkes penaltı olduğunu biliyor. Niye penaltıyı vermiyor? VAR’a bile bakmıyorlar. Böyle bir pozisyonda bakmayacaksın da hangi pozisyonda VAR’a bakacaksın? Böyle bir şey olur mu? Bir kişi çıkıp bunu konuşsun. Bugün bizim 2 puanımız gitti. Kim verecek bu 2 puanı bize. Ancak çıkıp televizyonda konuşsunlar. Yok Abdülkadir’e bunu yapıyormuşum... Hangi biriyle uğraşacağız? Yerel medyamızla mı, hakemle mi, VAR’la mı, taraftarla mı uğraşacağız? Nasıl olacak bu? Hani bütün olacaktık, bir aile olacaktık. Her gün yerel medyada ben yazıyorlar. Hadsizin biri çıkıp televizyonda, ’Abdülkadir’e böyle yapmışım’ diye konuşuyor. Yerel gazetede ona inanıp her gün beni yazıyor. Ben Abdülkadir’e canım gibi bakıyorum. Ayıp."

"Benim ne hainliğim olmuş?"

Tecrübeli futbolcu, Antalyasporlu taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili olarak, "(Hain Burak) diye bağırıyorlar. Benim ne hainliğim olmuş? Ben Adanalıyım ama burada doğmuşum ve büyümüşüm. Buranın altyapısında yetişmişim, alt ligde tarihinin en büyük parasını kazandırmışım. Hatta Çin’e gidip oradan da para kazandırmışım. Ben ne yapayım? Maçı mı bırakayım, oynamayayım mı? Hain görmek istiyorlarsa Trabzon’a kadargitmelerine gerek yok. Kafalarını kaldırsınlar yeter." ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili eleştiri ve yorumlara açık olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Bıktım. Oyunumla ilgili yazılan ve konuşulanların başımın üstünde yeri var. Fakat diğer konuların hiçbiri umrumda değil. Ben çıkarım, önce takımım

sonra kendim için her şeyi yaparım. Bunun dışında 2-3 adamın konuştuğu şey umrumda değil. Ben Trabzonsporlulara sesleniyorum. Yerel medyadan 2-3 adamın konuşmasından etkilenip, bana cephe almasınlar. Bunlar bize yakışmıyor. Bugün 2 puanımız gitti. Bir olup buna karşı duralım." şeklinde görüş belirtti.

"Arda çok mutlu, inşallah onu güzel günler bekliyor"

Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir’de forma giyen arkadaşı Arda Turan’ı güzel günlerin beklediğini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, çocuğunun dünyaya gelmesinden dolayı yarın Arda Turan’ı ziyaret edeceğini belirterek, "Allah’a şükürler olsun, eşi de çocuğu da

sağlıklı. İnşallah yarın onları ziyarete gideceğim. Hocamdan da izin aldım. Çünkü bunu da haber yaparlar. Arda çok mutlu, inşallah onu güzel günler bekliyor. Arda bundan sonra Allah’ın izniyle futboluyla konuşacak. Biz arkadaşız, kardeşiz. Ben onu hiçbir zaman bırakmayacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla, doğrusuyla biz her zaman beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.