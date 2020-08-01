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Spor

Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı! Süper Lig 22 takım mı olacak?

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan Süper Lig'in kıyısından dönen Adana Demirspor'a destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:57:00 -
Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor paylaşımı! Süper Lig 22 takım mı olacak?

Fransız takımı Lille'e transfer olan Milli forvet Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor'a flaş bir destek geldi. Twitter hesabından Adana Demirspor logolu bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, TFF 1. Lig play off finaline Karagümrük'e kaybeden ve buna rağmen Süper Lig'e alınma ihtimali olan Adana Demirspor'a destek çıktı.

Bilindiği üzere Burak Yılmaz'ın babası Adana, annesi ise Antalyalı... Burak Yılmaz'ın 17 numaralı formayı giyme sebebi de Adana'nın plaka numarası olan 1 ve Antalya'nın plaka numarası olan 7'den geliyor.

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