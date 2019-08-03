Burak Yılmaz'a kötü haber!

Futbolcu Burak Yılmaz’ın eski eşi İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra eşinin 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; eşi, 18 bin dolar yani, yaklaşık 100 bin lira olan giderleri ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.

Burak Yılmaz, 2016 yılında evlendiği İstem Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı.

Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.