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Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor. Golcü isim, Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:29
Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Trabzonspor’da son dönemde yaşanan krizin ardından Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın 2.5 yıl sonra yeniden İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Son olarak Galatasaray formasını giydikten sonra Çin’e transfer olan Burak, ardından ikinci kez Trabzonspor’a gelmişti.

Burak Yılmaz için Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdikleri öğrenildi. Golcü futbolcu, Trabzonspor’dan bonservisini alabilirse Ocak ayından sonra yoluna İstanbul’da devam edecek.

Geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve 23 gol 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz’ın sezon başında Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile ismi anılmaya başlanmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

İstanbul yolcusu

Kadro dışı kaldıktan sonra İstanbul’un 3 kulübünün yeniden harekete geçerek, devre arasında yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.

Galatasaray’dan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş’tan 2. Başkan Serdal Adalı, Başakşehir’den Asbaşkan Mesut Altan bu transfer için Burak’ın menajeri ile temasa geçtiler.

Ancak Galatasaray Burak’a en fazla 2.5 milyon euro verebileceği için, Beşiktaş da taraftarının transfere karşı çıkması nedeniyle bir adım geride. Başakşehir ise Burak’ın yakın arkadaşı Arda ve Emre farkı ile biraz daha avantajlı.

(STAR)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:29
  1. İstanbul
  2. Burak Yılmaz
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  4. Trabzonspor
  5. Galatasaray
  6. Beşiktaş
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  11. Burak Yılmaz'ın yeni takımı

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