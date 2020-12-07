Burak Yılmaz rekor kırdı! İbrahimovic'i geçti

Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu, son 8 lig maçının hepsinde en az 1 gol ya da asist yaparak bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.