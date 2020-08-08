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Spor

Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:56:24 -
Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Lille ekibine transfer olan Burak Yılmaz, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ilk kez yeni takımının formasını giydi.

Milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı ise ikinci yarıda forma şansı buldu.

Fransız temsilcisi, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 59. dakikasında Jeremy Pied'in golüyle öne geçti.

73. dakikada Yukinari Sugawara ile skora dengeyi getiren Hollanda ekibi, 84. dakikada Thomas Ouwejan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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