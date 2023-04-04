Burak Yılmaz Hollanda'yı birbirine kattı! Bakalım şimdi ne olacak?

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da top koşturan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, ligde son oynanan Groningen maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etmişti. Konuyla alakalı olarak Fortuna Sittard cephesinden ilk açıklama gelirken, Hollanda basını da yaşanan bu duruma oldukça şaşırdı.

Türkiye'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından önce Fransız ekibi Lille'e sonrasında ise Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı beklenmedik paylaşımla takımına veda etmişti.

Tecrübeli futbolcu yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanırken, bu mesaj tüm takımı şaşkına uğratmış ve Yılmaz'ın bu kararının sebepleri araştırılmaya başlanmıştı.

Bunun paylaşımın sebebi olarak Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalanması ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tutması öne sürülürken, bir diğer iddia da Groningen karşılaşmasında teknik direktör Julio Velazquez, başarılı futbolcuyu oyundan almak istediği ancak Burak oyundan çıkmayı reddettiği ve bu durum sonrasında kulüpte tecrübeli oyuncu için kadro dışı kararı alınınca Burak Yılmaz da ayrılık düşüncesini dile getirmesi olarak gösterildiği...

Tüm bunlar yaşanırken, Fortuna Sittard cephesinden konuyla alakalı ilk resmi açıklama geldi.

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Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjoerd Ars, Tecrübeli yıldızın kararına şaşırdığını belirtirken, "Seyirciyle yaşadıkları konusunda Burak'ta rahatsızlık fark ettim. Ama ayrılma ya da onun gibi bir şey söz konusu değildi. Dürüst olmak gerekirse duygularıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Yarın daha fazlasını öğreneceğiz. Hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Burak'ın yarın kulübe bir rapor vereceğini ve Fortuna'nun oyuncusu olarak kalacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hollanda basını Burak Yılmaz'ın ayrılık kararını şaşkınlıkla karşıladı. Önde gelen gazetelerden De Telegraaf, "Burak Yılmaz'dan dikkat çeken mesaj: Fortuna Sittard'dan ayrılacak mı?" başlığıyla yaşananları anlattı.

"BIKMIŞ DURUMDA..."

Telegraff'ın haberine göre; Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, maaşının geç ve eksik ödenmesinden bıkmış durumda. Fortuna Sittard yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

"KARİYERİ DEVAM EDECEK..."

beIN Sports'un haberine göre; Futbolculuk kariyerine devam edecek olan Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ı ligde tutma sözünü yerine getirmesi nedeniyle sezonun geri kalan 7 maçında forma giymeyecek.