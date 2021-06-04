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Spor Burak Yılmaz Fransa'ya damga vurdu! Yılın futbolcusu seçildi
Spor

Burak Yılmaz Fransa'ya damga vurdu! Yılın futbolcusu seçildi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, takımında sezonun futbolcusu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 15:56:00 -
Burak Yılmaz Fransa'ya damga vurdu! Yılın futbolcusu seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı belirtildi.

Lille'in diğer futbolcuları Mike Maignan'ın yüzde 28,7 ve Benjamin Andre'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

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